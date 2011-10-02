〔CFTC报告〕COMEX期金9月27日持仓报告(表)

韩国个股：三星集团称正在解散未来战略室

三星集团的第三代领导人李在镕在12月的国会听证会上称，他计划解散该战略室，但并未给出具体时间表。三星在一则公告中说，正在解散未来战略室，但未进一步详述。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)