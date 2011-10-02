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市场报道 | 2011年 10月 2日 星期日 14:06 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金9月27日持仓报告(表)

路透9月30日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年9月27日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(465,414口)

181,723 53,922 28,003 192,457 359,140 402,183 441,065 63,231 24,349

较9月20日变动(减少33,942口)

-31,086 -8,358 -2,147 5,200 -25,745 -28,033 -36,250 -5,909 2,308

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.0 11.6 6.0 41.4 77.2 86.4 94.8 13.6 5.2

各类交易商数量(总计为314家)

164 76 84 54 49 260 173 (完)

--整理 白云;审校 张明钧

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