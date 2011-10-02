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市场报道 | 2011年 10月 2日 星期日 14:05 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货9月27日持仓报告(表)

路透9月30日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至9月27日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,380,562口)

320,203 182,517 332,231 663,241 802,292 1315675 1317040 64,887 63,522

较9月20日变动(增加15,365口)

-6,847 15,432 22,094 38 -27,311 15,285 10,215 80 5,150

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.2 13.2 24.1 48.0 58.1 95.3 95.4 4.7 4.6

各类交易商数量(总计为333家)

110 101 145 91 100 281 280 (完)

--整理 白云;审校 张明钧

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