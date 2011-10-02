〔CFTC报告〕CBOT大豆期货9月27日持仓报告(表)

台湾货币市场：短率靠向低位，提存期初及外资汇入等令资金丰沛
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
路透9月30日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年9月27日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(574,756口)
167,037 46,880 79,757 278,348 366,372 525,142 493,009 49,614 81,747
较9月20日变动(减少9,935口)
-27,766 3,992 9,171 14,531 -31,104 -4,064 -17,941 -5,871 8,006
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.1 8.2 13.9 48.4 63.7 91.4 85.8 8.6 14.2
各类交易商数量(总计为535家)
178 119 161 108 184 372 411(完)
--整理 白云;审校 张明钧
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
三星集团的第三代领导人李在镕在12月的国会听证会上称，他计划解散该战略室，但并未给出具体时间表。三星在一则公告中说，正在解散未来战略室，但未进一步详述。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透东京2月6日 - 日本股市日经指数周一上涨，银行股攀升，得益于美国总统特朗普下令减少对金融业的管制。不过日圆稍稍走强，抑制股市的涨势。