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市场报道 | 2011年 10月 2日 星期日 14:04 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货9月27日持仓报告(表)

路透9月30日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年9月27日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(574,756口)

167,037 46,880 79,757 278,348 366,372 525,142 493,009 49,614 81,747

较9月20日变动(减少9,935口)

-27,766 3,992 9,171 14,531 -31,104 -4,064 -17,941 -5,871 8,006

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.1 8.2 13.9 48.4 63.7 91.4 85.8 8.6 14.2

各类交易商数量(总计为535家)

178 119 161 108 184 372 411(完)

--整理 白云;审校 张明钧

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