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市场报道 | 2011年 10月 2日 星期日 14:04 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货9月27日持仓报告(表)

路透9月30日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年9月27日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(420,106口)

75,031 125,108 63,715 247,899 175,278 386,645 364,101 33,461 56,005

较9月20日变动(增加2,725口)

-1,779 8,117 -1,266 6,720 -2,003 3,675 4,848 -950 -2,123

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

17.9 29.8 15.2 59.0 41.7 92.0 86.7 8.0 13.3

各类交易商数量(总计为396家)

107 153 122 87 107 277 311 (完)

--整理 白云;审校 张明钧

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