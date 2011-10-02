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市场报道 | 2011年 10月 2日 星期日 14:03 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货9月27日持仓报告(表)

路透9月30日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年9月27日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,194,151口)

409,435 100,643 96,045 550,587 758,092 1056067 954,780 138,084 239,371

较9月20日变动(减少17,467口)

-39,993 2,493 5,813 16,991 -29,798 -17,189 -21,492 -278 4,025

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.3 8.4 8.0 46.1 63.5 88.4 80.0 11.6 20.0

各类交易商数量(总计为787家)

226 149 151 187 337 483 583(完)

--整理 白云;审校 张明钧

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