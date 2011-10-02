《综述》美国8月个人所得疲软抑制消费者支出,中西部制造业活动强劲

* 8月个人所得于近两年来首度下滑

* 8月消费者支出增加,但经通胀调整後为较上月持平

* 储蓄规模为2009年12月以来最低

* 9月中西部制造业活动强劲

路透华盛顿9月30日电---美国消费者8月勉力设法实现收支平衡,他们的收入于近两年来首次出现下滑;而当月美国中西部制造业活动明显回升,成为整体状况疲弱的经济中一大亮点.

美国商务部周五公布的数据显示,作为经济增长的主要推动因素,个人支出8月经通胀调整後为较前月持平,消费者努力应对收入减少的窘境.美国8月个人所得按月减少0.1%,为2009年10月以来首次出现下降.[ID:nCN1998655]

不过个人支出数据疲软带来的冲击被9月中西部制造业的强劲表现抵消,而且消费者在当月底表现出更强的信心.

"虽然经济没有快速增长,但也没有呈现急冻,这点很重要,因为市场已经反映经济将陷入衰退,"波士顿LPL Financial的分析师John Canally称.

消费者支出占美国经济活动的比重高达约70%,而且今年一直在趋疲,所以8月经通胀调整後的个人支出为较上月持平更让国内生产总值(GDP)增长步伐显得不稳.若不计入通胀因素,8月个人支出较上月为增长0.2%.

家庭财务状况不佳,损及一些百思买(Best Buy)(BBY.N)等大型消费品企业的获利,因消费者避免购买高单价商品.

"我们依然处在不确定的宏观环境下,消费者购物行为模式多变,"百思买执行长Brian Dunn本周早前表示.

周五美国公布的经济数据对其金融市场几无影响,美国股市下滑是因为投资者担心中国制造业萎缩可能令全球经济放缓程度加深.

美国公债价格大幅上扬,而美元兑一篮子货币上涨,均主要因为投资者避险.

**制造业**

尽管支撑美国经济复苏的制造业全面降温,但中西部制造业放缓步伐相对较缓,并且表现出令人吃惊的力道.企业继续投资机械设备,这应能帮助美国经济避开出现新的衰退.

美国供应管理协会(ISM)周五公布的报告显示,9月芝加哥采购经理人指数从8月56.5升至60.4,且高于分析师预期的55.5.[ID:nCN1998881]

**储蓄成为救命钱**

8月美国经济未能创造新的就业机会,民众只好动用储蓄购物.

美国8月个人储蓄降至2009年12月以来最低.分析师表示,普通家庭不大可能为了支出而继续降低储蓄.

"指望消费者带领经济更快复苏的可能性很小.消费者需要的是就业增长,"RDQ Economics的首席经济分析师John Ryding说.

"通胀上升继续冲击消费者,物价涨幅超过了薪资收入涨幅."

个人所得报告显示,通胀年率依然高企,美国8月个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期上升2.9%,为2008年10月以来最大按年升幅,7月升幅为2.8%.

而备受美联储官员关注的核心PCE物价指数较上年同期上升1.6%,7月亦为上升1.6%.[ID:nCN1998655]

"通胀上升的问题被美联储忽略.没有就业增长,个人所得就无法增长,没有个人所得的推动,通胀上升将侵蚀经济加速增长的前景,"道明证券驻纽约的首席经济分析师Eric Green称.

**些许希望**

但由于9月消费者信心改善,使得他们还不至于完全将钱包捂死.

汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数终值为59.4,高于初值57.8.分析师原本预期终值将持平于初值.该数据8月终值为55.7.[ID:nCN1998889]

芝加哥8月PMI的就业分项指数从52.1跳升至60.6,也不啻为一好消息.

尽管芝加哥PMI上升,显示新订单增长强劲,但一些制造商却下调了财测.

工业综合企业Ingersoll Rand(IR.N)是最近下调财测的制造商,其将第三季和全年财测调降至低于市场预估的水准,原因是其北美面向家庭和商业的安全技术市场需求疲软.(完)