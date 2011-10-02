《欧洲金融焦点》虽采取撙节举措,但希腊财政赤字仍难达标--预算草案

台湾货币市场：短率靠向低位，提存期初及外资汇入等令资金丰沛
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
* 预算草案称赤字规模将大于预期
* 内阁批准采取严厉举措以修复财政状况
* 欧盟/IMF正在进行的调查将决定新一期援助资金的拨付
* 欧洲官员力图让希腊避免违约
路透雅典10月2日电---根据周日公布的政府预算草案数字,希腊有可能无法达到数月前大规模纾困计划中所设定的减赤目标.这表明政府为避免破产而采取的严厉举措也许还不够.
与此同时,国际货币基金组织(IMF)、欧盟和欧洲央行的调查人员正在雅典对该国的财政账目进行审查,以决定是否批准新一笔贷款的拨付.如果得不到这笔贷款,希腊政府最快本月就将无钱可用.
希腊内阁周日批准的2012年预算草案估计,2011年财政赤字相当于国内生产总值(GDP)的8.5%,远高于7.6%的目标.
2012年赤字应符合146亿欧元的名义目标,但相当于GDP的比例为6.8%,亦难达到6.5%的目标,因经济将进一步萎缩.
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
三星集团的第三代领导人李在镕在12月的国会听证会上称，他计划解散该战略室，但并未给出具体时间表。三星在一则公告中说，正在解散未来战略室，但未进一步详述。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透东京2月6日 - 日本股市日经指数周一上涨，银行股攀升，得益于美国总统特朗普下令减少对金融业的管制。不过日圆稍稍走强，抑制股市的涨势。