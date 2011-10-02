《欧洲金融焦点》虽采取撙节举措,但希腊财政赤字仍难达标--预算草案

* 预算草案称赤字规模将大于预期

* 内阁批准采取严厉举措以修复财政状况

* 欧盟/IMF正在进行的调查将决定新一期援助资金的拨付

* 欧洲官员力图让希腊避免违约

路透雅典10月2日电---根据周日公布的政府预算草案数字,希腊有可能无法达到数月前大规模纾困计划中所设定的减赤目标.这表明政府为避免破产而采取的严厉举措也许还不够.

与此同时,国际货币基金组织(IMF)、欧盟和欧洲央行的调查人员正在雅典对该国的财政账目进行审查,以决定是否批准新一笔贷款的拨付.如果得不到这笔贷款,希腊政府最快本月就将无钱可用.

希腊内阁周日批准的2012年预算草案估计,2011年财政赤字相当于国内生产总值(GDP)的8.5%,远高于7.6%的目标.