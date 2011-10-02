美国与加拿大经济指标预测--10月3日-10月10日****

台湾货币市场：短率靠向低位，提存期初及外资汇入等令资金丰沛
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
路透10月3日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月3日当周-------------------------------
10月3日(一)
1400 美国建筑支出 8月 -0.3% -1.3%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 50.5 50.6
-- 美国国内乘用车销量年率(万辆) 9月 410 406
卡车销量年率(万辆) 545 547
汽车总销量年率(万辆) 1,220 1,210
10月4日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月1日当周 -- -0.2%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月1日当周 -- +4.2%
1400 美国工厂订单 8月 持平 +2.4%
耐久财(耐用品)订单 8月修正值 -- -0.1%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.1%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.1%
10月5日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 9月30日当周 -- 767.9
再融资指数 -- 4,239.6
1130 美国Challenger企业计划裁员数量(个) 9月 -- 51,114
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 9月 增加7.5 增加9.1
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 9月 53.0 53.3
10月6日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月1日当周 41.0 39.1
初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.7
续请失业金人数(万人) 9月24日当周 372.2 372.9
1230 加拿大建筑许可 8月 +0.3% -0.6%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 57.6
(经季节调整) 54.0 56.4
10月7日(五)
1100 加拿大失业率 9月 7.3% 7.3%
1230 美国非农就业岗位变动(万个) 9月 增加6.0 持平
制造业就业岗位变动(万个) 持平 减少0.3
民间产业就业岗位变动(万个) 增加9.4 增加1.7
失业率 9.1% 9.1%
平均时薪 +0.2% -0.1%
每周平均工时(小时) 34.2 34.2
1400 美国趸售(批发)库存 8月 +0.6% +0.8%
趸售销售 +0.2% 持平
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月30日当周 -- 121.9
1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加80.0 增加119.7
----------------------------------10月10日当周------------------------------
10月10日(一)
哥伦布纪念日 美国政府机构与债市关闭,股市开市
(完)
--编译 张涛;审校 王冠中
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
三星集团的第三代领导人李在镕在12月的国会听证会上称，他计划解散该战略室，但并未给出具体时间表。三星在一则公告中说，正在解散未来战略室，但未进一步详述。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透东京2月6日 - 日本股市日经指数周一上涨，银行股攀升，得益于美国总统特朗普下令减少对金融业的管制。不过日圆稍稍走强，抑制股市的涨势。