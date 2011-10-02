〔金砖国家〕9月30日股汇市收盘纵览

路透10月3日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月30日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.57%,报880.43点.

中国股市:中国股市沪综指震盪走低,收创近两年半来低位,国庆长假前最後一日市场交投清淡,成交额大幅萎缩,分析师称大趋势尚未转好,仍偏谨慎,但10月或现跌深後的阶段性反弹.沪综指.SSEC收报2,359.220点,跌6.123点,或0.26%,前一低点为2009年4月8日的2,347.39点.今日A股成交额萎缩至460亿元,创15个月新低.沪市本周累计跌3.04%,为连续第五周下跌;第三季累计下挫14.59%,单季表现为五个季度来最差.[.SSCN]

香港股市:收低,创10年来最差季度表现,因担心中国经济可能受民间借贷活动负面影响,令多头基金抛售内地金融及房产板块.恒生指数.HSI收低2.3%,至17,592.4点.恒生国企指数.HSCE收低3.9%,报8,917.4点. [.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期收涨.尽管今日人民币中间价创下2005年7月新高,但盘中即期汇价多触及6.3867元的跌停位置,因节日备付及境内外套利引发的美元购汇需求强劲,而供给极度萎缩.境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水290点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3569元. [CNY/CN][ID:nCN1997597]

========================================================================================

印度股市:7-9月下跌12.8%,创下近三年来的最大季度跌幅.国内利率上升,经济成长放缓以及全球衰退疑虑,令投资者保持谨慎.指标BSE指数.BSESN收低1.46%,报16,453.8点,交投震盪.[.BO]

印度汇市:印度汇市周五休市.周四卢比兑美元INR=D2收报48.97/98,低于周三收盘价48.75/76,但脱离日低49.15.汤森路透数据显示,卢比兑美元本季挫跌8.8%,为2008年第三季以来最大季度跌幅.[INR/]

========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,341.090点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌3.94%,报694.55点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.19%,报32.2300;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.34%,报43.2900.

========================================================================================

巴西股市:拉美股市下跌,创2008年以来最差季度表现,受希腊债务违约担忧和全球经济放缓拖累.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跌1.99%,第三季下跌16%.[ID:nS1E78T1G2]

巴西汇市:拉美主要贸易夥伴出现经济成长降温迹象,巴西雷亚尔兑美元9月累计下跌16%,是汤森路透追踪的150多种货币中跌幅最大者.雷亚尔兑美元BRBY周五下跌2.10%至1.8800.[ID:nS1E78T1V7]

========================================================================================

南非股市:收跌,创逾一年以来的最差季度表现,欧元区债务危机疑虑打压资源类股和其它对全球需求比较敏感的个股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌0.11%至26,375.82点,9月和第三季分别累计下跌4.7%和7.6%,季度跌幅为2010年第二季以来最大.综合指数.JALSH跌0.05%,报29,674.20点.[ID:nL5E7KU2PD][.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元下跌,可能创下逾两年来的最差季度表现,投资者周末前减持风险资产,对欧债危机将得到解决缺乏信心.1600GMT时,兰特兑美元ZAR=D3跌0.52%至8.0220.盘中曾触及日低8.1599.[ID:nS1E78T1CF][ZAR/](完)