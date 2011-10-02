《美国个股焦点》柯达否认有破产计划,但股价跳水跌幅逾半

台湾货币市场：短率靠向低位，提存期初及外资汇入等令资金丰沛
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
* 柯达聘请法律事务所Jones Day,但未说明原因
* 公司否认有申请破产的打算
* 公司称仍考虑出售专利以获取现金
* 柯达股价周五一度跌68%,收盘下跌54%
路透9月30日电---影像产品及服务业巨头美国柯达(Eastman Kodak)EK.N周五股价跌幅逾半,因该公司聘请一家以处理破产案闻名的法律事务所,引发市场揣测,认为该公司可能申请破产.
柯达否认有破产的计划,称公司承诺偿付债务,并仍在考虑如何对公司拥有的部分专利进行"货币化".
柯达公司在1888年推出第一台消费级照相机,一度是摄影的代名词,但在进入数码相机时代後却步履维艰,自2007年以来一直难以实现盈利.该公司尝试出售其数码影像专利,估计价值在20亿美元,公司已在7月聘请投行Lazard对此进行研究.
柯达表示,公司"并无破产的打算",此前其股价在纽约证交所一度跌幅达68%至0.54美元,收盘时略微回升,跌幅削减为53.8%报0.78美元.
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
三星集团的第三代领导人李在镕在12月的国会听证会上称，他计划解散该战略室，但并未给出具体时间表。三星在一则公告中说，正在解散未来战略室，但未进一步详述。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透东京2月6日 - 日本股市日经指数周一上涨，银行股攀升，得益于美国总统特朗普下令减少对金融业的管制。不过日圆稍稍走强，抑制股市的涨势。