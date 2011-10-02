《美国个股焦点》柯达否认有破产计划,但股价跳水跌幅逾半

* 柯达聘请法律事务所Jones Day,但未说明原因

* 公司否认有申请破产的打算

* 公司称仍考虑出售专利以获取现金

* 柯达股价周五一度跌68%,收盘下跌54%

路透9月30日电---影像产品及服务业巨头美国柯达(Eastman Kodak)EK.N周五股价跌幅逾半,因该公司聘请一家以处理破产案闻名的法律事务所,引发市场揣测,认为该公司可能申请破产.

柯达否认有破产的计划,称公司承诺偿付债务,并仍在考虑如何对公司拥有的部分专利进行"货币化".

柯达公司在1888年推出第一台消费级照相机,一度是摄影的代名词,但在进入数码相机时代後却步履维艰,自2007年以来一直难以实现盈利.该公司尝试出售其数码影像专利,估计价值在20亿美元,公司已在7月聘请投行Lazard对此进行研究.