〔国际油市〕伊朗和沙特均认为目前油市供需平衡

国际油市：美元走软提振油价上涨，但美国产量增加抑制涨势
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
路透德黑兰/迪拜10月2日电---沙特和伊朗周末表示,全球油市供需平衡.全球经济疑虑再现周五打压油价重挫.
沙特国家新闻机构SPA周六援引其石油部长欧那密的话报导称,市场"目前供需平衡...沙特准备在稳定市场方面发挥积极作用."
伊朗驻OPEC代表Mohammad Ali Khatibi周日对半官方的迈赫尔通讯社(Mehr news agency)表示,原油价格下滑说明反对6月沙特牵头的增产计划合理.
"事实并未像一些阿拉伯国家预料那样,需求绝对没有增加,"迈赫尔通讯社援引Khatibi的话称.
"当前形势下,全球油市供需相对平衡...无需提高OPEC产量上限."
指标原油价格已从4月每桶127美元的高位下滑约25美元,因市场担心欧债危机可能拖累全球需求,且利比亚恢复石油生产的预期亦令油价承压.
尽管油价下滑,但沙特、科威特和阿联酋石油部门官员上周对路透表示,他们并不认为会通过减产来支撑价格,除非油价大幅下降.(完)
--编译 李爽; 审校 张涛
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
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