〔国际油市〕伊朗和沙特均认为目前油市供需平衡

沙特国家新闻机构SPA周六援引其石油部长欧那密的话报导称,市场"目前供需平衡...沙特准备在稳定市场方面发挥积极作用."

伊朗驻OPEC代表Mohammad Ali Khatibi周日对半官方的迈赫尔通讯社(Mehr news agency)表示,原油价格下滑说明反对6月沙特牵头的增产计划合理.

"事实并未像一些阿拉伯国家预料那样,需求绝对没有增加,"迈赫尔通讯社援引Khatibi的话称.

指标原油价格已从4月每桶127美元的高位下滑约25美元,因市场担心欧债危机可能拖累全球需求,且利比亚恢复石油生产的预期亦令油价承压.