〔欧元区金融〕欧元区财长会议将讨论EFSF杠杆化和希腊结构性改革

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透布鲁塞尔10月3日电---多位欧元区官员表示,欧元区财长周一将就欧洲金融稳定机构(EFSF)杠杆化的方法进行商讨,且将施压希腊实施协议的结构性改革,以助其经济恢复成长.
"我们将敦促希腊财长在国内就推行改革计划发表更多强硬的言论,"一位参与筹备财长会议的欧元区官员表示.
"我们将极力奉劝希腊不仅是宣布改革计划,而且还要将改革附之实践,"这位官员谈到.
希腊需要获得欧盟和国际货币基金组织(IMF)提供的下一笔80亿欧元(110亿美元)紧急援助基金,才能避免破产,否则,数周内该国就可能出现资金枯竭,难以支付公务员薪资.
欧元区财长周一将不会就是否发放下一笔贷款做出决定,留到10月13日的下次会议上再做决定.
官员们预计,欧盟和IMF将向希腊发放下一笔援救基金,因为在EFSF未来两周内获批受赋予市场干预新职权之前,欧元区还没准备好应对希腊债务违约所产生的後果.
然而,即使可以用4,400亿欧元援救基金从市场上买入政府公债,重整银行业的资本,以及提供对主权国家预防性贷款,但EFSF的额度可能仍不足以支应所有的融资需求.
因此,欧元区财长会议亦将商讨在不增加对EFSF借款担保的情况下,通过杠杆化强化EFSF,但是预计不会就此达成协议.
"周一各国财长将接近达成解决方案,但不会得出结论,"上述欧元区官员谈及.
多位官员表示,会议上仅会考量不导致降评的选项.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王冠中
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