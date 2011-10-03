《一周经济焦点》特里谢和ECB能否承担千钧压力,阻止欧元区分崩离析?

* 欧洲央行总裁特里谢面临支撑欧元区的压力

* 缺乏及时行动,有关大萧条的警告日甚

* 英国央行也有可能进一步放宽政策;美联储可能暗示会有进一步行动

* 美国就业和制造业数据料显示经济不稳

路透10月2日电---有能力制止欧元区债务危机的发展,并避免全球经济滑入深度衰退的欧洲领导人,只有特里谢.

如果这位68岁的欧洲央行(ECB)总裁在离任前能够定下购买公债和为市场融资的策略,再辅之以降息,那麽他也许可以挽救摇摇欲坠的金融市场,为欧盟政治家赢得亟需的时间,使之制定出长期策略,解决主权债务危机.

至于他有没有这样的勇气,能不能在周四他任内的最後一次央行政策会议上获得支持,那就是另外一回事了.

当前市场预测的重点并没有着眼于特里谢是否会挺身而出.但越来越多的知名投资人,银行家和全球领袖正在警告,若欧洲缺乏及时的行动,世界恐将面临经济大萧条.而在欧洲,唯一可以立即采取行动的工具掌握在欧洲央行手中.

投资大亨索罗斯周五在金融时报撰文警告.美国财长盖特纳也在一周前表示,违约若不断蔓延将引发"灾难性风险",并呼吁欧洲央行和欧盟领导人采取合作行动.

在华盛顿,具有50年主权债务危机经验的花旗集团资深顾问Bill Rhodes称,特里谢是唯一站在欧元区和灾难之间的人.

"我觉得在政治家有所作为之前,他就是那个身负千钧重担维持欧元区不致解体的人.希望他能挺得住."Rhodes在周三时表示.

市场哀鸿遍野,从德国到纽约乃至上海,各大股市第三季股指暴跌11-25%不等,市场亟需有力的应对举措,来阻止欧洲债务危机的恶化.

全球经济也在明显放缓,本周将要公布的重量级数据报告应会提供进一步的证据.日本周一公布央行短观调查报告;同一日的美国供应管理协会(ISM)指数料将显示美国制造业陷入迟滞,周五的9月就业报告也将表明美国就业几无成长.

如果各国央行想要在本周针对愈演愈烈的全球危机发表共同讯息,他们是有这个机会的.美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克周二将在国会联合经济委员会发表讲话,英国央行周四将召开会议,日本央行也将在周五开会.

欲浏览未来一周美国经济数据的IFR预测,请点选(link.reuters.com/nen24s)

**欧洲情势**

但最受瞩目的还是周四的欧洲央行会议.特里谢可能会选择推出多项措施,以达成两大目标,一方面为金融市场平顺操作提供足够的流动性,另一方面则是确保高负债国的偿债能力,尤其是意大利和西班牙,该举措将缓和对欧元区存灭的忧虑.

这可为欧盟领导人争取到亟需的时间来完成永久性防卫措施.领导人必须就新援救基金欧洲金融稳定机构(EFSF)的运用达成协议.EFSF可为银行重建资本,并接手欧洲央行的注资操作,但相关措施不太可能在11月初前底定.

欧洲央行也可能选择降息,尽管8月通胀率意外高达3%可能很难说服欧洲央行较强硬派的成员.

不管降息或是买债,都会引起德国的直接反弹.德国会指责欧洲央行跨入政治范畴,放弃了稳定物价的职责,放任挥霍无度的国家维持高财政赤字并将债务货币化.

今年已有两名德国央行官员请辞,抗议欧洲央行的买债措施.

但有越来越多知名分析师和银行业人士表示,通胀正在降温,且恶化的经济数据提供了降息的理由.德意志银行和摩根大通预估欧洲央行将在周四降息50个基点至1.00%,尽管周三的路透调查预估为2012年前都不会调整利率.

金融市场压力,也提供了增加买债和进一步挹注流动性的理由.意大利周四标售10年期债券利率高达5.86%,创下历史新高,高于一个月前标债时的5.22%.欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)EONIA=在周五跳升至1.463%,回到7月中的水准.

"我认为,在政坛人士提出对策前,要快速度过这情况的唯一方法就是由欧洲央行采取行动,尽管这麽做仍有些阻碍,"渣打的美国首席经济分析师David Mann说.

**果敢举措**

特里谢先前曾采取过意外的行动.在美国次贷问题爆发时,他率先全球窥见了严重金融紧缩情况,并向市场挹注大量资金.

他也以勇于采行不受欢迎的措施着称,而这会是其给予继任者德拉吉(Mario Draghi)最好的礼物.身为意大利人的德拉吉,若在接任欧洲央行总裁後第一件工作就援救意大利,将会损及其诚信.

"如果特里谢够大胆的话,他就会买下所有的希腊债券,并且买进更多的意大利和西班牙债券,而且会在EFSF承接ECB曝险并重整银行资本前,继续扩大该行的资产负债表,"High Frequency Economics的首席经济分析师Carl Weinberg说.

本周若出现进一步金融动盪或公布更多低迷经济数据,将会迫使特里谢出手.摩根大通在其研究报告中称:"预防深度衰退的工具是有的,但要加以利用."(完)