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市场报道 | 2011年 10月 3日 星期一 07:45 BJT

〔澳洲数据〕9月TD-MI通胀指标较前月升0.1%,较上年同期升2.8%

路透悉尼10月3日电---澳洲一项民间通胀指标显示,9月澳洲消费者通胀仅小幅上升,因蔬果成本大幅下滑抵销了汽油价格的上涨,这为本周利率持稳预期再添一理由.

多伦多道明证券(TD Securities)/墨尔本研究所(MI)的9月通胀指标较前月小升0.1%,8月为下滑0.1%.9月较上年同期增幅从2.9%降至2.8%,落在澳洲央行长期目标区间2-3%内.

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