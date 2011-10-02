〔澳洲数据〕9月TD-MI通胀指标较前月升0.1%,较上年同期升2.8%

台湾货币市场：短率靠向低位，提存期初及外资汇入等令资金丰沛
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
路透悉尼10月3日电---澳洲一项民间通胀指标显示,9月澳洲消费者通胀仅小幅上升,因蔬果成本大幅下滑抵销了汽油价格的上涨,这为本周利率持稳预期再添一理由.
多伦多道明证券(TD Securities)/墨尔本研究所(MI)的9月通胀指标较前月小升0.1%,8月为下滑0.1%.9月较上年同期增幅从2.9%降至2.8%,落在澳洲央行长期目标区间2-3%内.
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
三星集团的第三代领导人李在镕在12月的国会听证会上称，他计划解散该战略室，但并未给出具体时间表。三星在一则公告中说，正在解散未来战略室，但未进一步详述。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透东京2月6日 - 日本股市日经指数周一上涨，银行股攀升，得益于美国总统特朗普下令减少对金融业的管制。不过日圆稍稍走强，抑制股市的涨势。