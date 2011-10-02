〔芝加哥期市〕玉米期货延续跌势,因美国库存超过预期

路透10月3日电---美国玉米期货周一在亚洲市场盘初继续下跌,延续周五下挫6%的跌势,因美国库存超过预估,美元上扬,且欧债危机令市场承压.

12月玉米期货CZ1下跌1%至每蒲式耳5.86-1/2美元的三个月低点,该合约9月暴跌23%,创逾15年来最大单月跌幅.