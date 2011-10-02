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亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 07:56 BJT

〔芝加哥期市〕玉米期货延续跌势,因美国库存超过预期

路透10月3日电---美国玉米期货周一在亚洲市场盘初继续下跌,延续周五下挫6%的跌势,因美国库存超过预估,美元上扬,且欧债危机令市场承压.

12月玉米期货CZ1下跌1%至每蒲式耳5.86-1/2美元的三个月低点,该合约9月暴跌23%,创逾15年来最大单月跌幅.

12月小麦合约WZ1持稳,报每蒲式耳6.09-1/2美元,继续在15个月低点附近交投,周五收低7%.11月大豆合约SX1微挫0.4%至每蒲式耳11.74-1/2美元.

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