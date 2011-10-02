〔芝加哥期市〕玉米期货延续跌势,因美国库存超过预期

国际油市：美元走软提振油价上涨，但美国产量增加抑制涨势
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
路透10月3日电---美国玉米期货周一在亚洲市场盘初继续下跌,延续周五下挫6%的跌势,因美国库存超过预估,美元上扬,且欧债危机令市场承压.
12月玉米期货CZ1下跌1%至每蒲式耳5.86-1/2美元的三个月低点,该合约9月暴跌23%,创逾15年来最大单月跌幅.
12月小麦合约WZ1持稳,报每蒲式耳6.09-1/2美元,继续在15个月低点附近交投,周五收低7%.11月大豆合约SX1微挫0.4%至每蒲式耳11.74-1/2美元.
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
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