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市场报道 | 2011年 10月 3日 星期一 08:19 BJT

(重发)〔表格〕日本9月大型制造业景气判断指数为正2,符合预估--央行短观

(重发以调整格式)

路透东京10月3日电---日本央行周一公布备受关注的短观季度调查报告:

* 9月大型制造业景气判断指数为正2(路透调查预估为正2)

* 12月大型制造业景气判断指数为正4(路透调查预估为正3)

* 9月大型非制造业景气判断指数为正1(路透调查预估为正2)

* 12月大型非制造业景气判断指数为正1(路透调查预估为正2)

细节如下(括弧内为路透调查预测中值):

2011年9月 2011年12月 2011年6月

-----------------------------------------------------

制造业

--大型 +2 ( +2) +4 ( +3) -9

--中型 -3 -2 -12

--小型 -11 (-14) -12 (-16) -21

非制造业

--大型 +1 ( +2) +1 ( +2) -5

--中型 -8 -10 -17

--小型 -19 (-22) -22 (-25) -26

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2011/12年

9月调查

资本支出(%)

所有企业 +0.2

大型企业 +3.0

制造业 +10.1

非制造业 -0.6

中型企业 +4.7

制造业 +21.8

非制造业 -5.0

小型企业 -17.7

制造业 +3.7

非制造业 -29.0

经常性获利

所有企业 -2.4

大型企业 -4.3

制造业 -0.3

非制造业 -7.2

中型企业 -0.9

制造业 +0.7

非制造业 -1.9

小型企业 +4.1

制造业 +2.3

非制造业 +4.8

企业财务状况(指财务无虞者的企业所占比重,减去财务状况吃紧的企业比重)

9月 6月

-------------------------------------------------------------

所有企业 +2 +1

--大型 +16 +15

--中型 +8 +7

--小型 -7 -9

-------------------------------------------------------------

金融机构放贷状况 (指银行放款态度偏松之企业所占比重,减去银行放款偏紧的企业比重)

9月 6月

-------------------------------------------------------------

所有企业 +7 +6

--大型 +16 +15

--中型 +12 +11

--小型 +1 0

-------------------------------------------------------------

企业聘雇景气判断指数 (指自称员工数过多企业所占比重,减去自称雇员不足之企业比重)

9月 6月

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所有企业 +3 +8

--大型企业 +4 +7

--制造业 +5 +8

--非制造业 +3 +4

--小型企业 +3 +9

--制造业 +8 +14

--非制造业 +1 +6

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受访的10,910家企业中,有2,355家为大型企业.调查时间为8月29日至9月30日.

参看相关细节,可点选日本央行网站,网址为(here)

参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]

--编译 徐文焰;审校 张涛

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