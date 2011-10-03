(重发)〔表格〕日本9月大型制造业景气判断指数为正2,符合预估--央行短观

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
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路透东京10月3日电---日本央行周一公布备受关注的短观季度调查报告:
* 9月大型制造业景气判断指数为正2(路透调查预估为正2)
* 12月大型制造业景气判断指数为正4(路透调查预估为正3)
* 9月大型非制造业景气判断指数为正1(路透调查预估为正2)
* 12月大型非制造业景气判断指数为正1(路透调查预估为正2)
细节如下(括弧内为路透调查预测中值):
2011年9月 2011年12月 2011年6月
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制造业
--大型 +2 ( +2) +4 ( +3) -9
--中型 -3 -2 -12
--小型 -11 (-14) -12 (-16) -21
非制造业
--大型 +1 ( +2) +1 ( +2) -5
--中型 -8 -10 -17
--小型 -19 (-22) -22 (-25) -26
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2011/12年
9月调查
资本支出(%)
所有企业 +0.2
大型企业 +3.0
制造业 +10.1
非制造业 -0.6
中型企业 +4.7
制造业 +21.8
非制造业 -5.0
小型企业 -17.7
制造业 +3.7
非制造业 -29.0
经常性获利
所有企业 -2.4
大型企业 -4.3
制造业 -0.3
非制造业 -7.2
中型企业 -0.9
制造业 +0.7
非制造业 -1.9
小型企业 +4.1
制造业 +2.3
非制造业 +4.8
企业财务状况(指财务无虞者的企业所占比重,减去财务状况吃紧的企业比重)
9月 6月
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所有企业 +2 +1
--大型 +16 +15
--中型 +8 +7
--小型 -7 -9
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金融机构放贷状况 (指银行放款态度偏松之企业所占比重,减去银行放款偏紧的企业比重)
9月 6月
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所有企业 +7 +6
--大型 +16 +15
--中型 +12 +11
--小型 +1 0
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企业聘雇景气判断指数 (指自称员工数过多企业所占比重,减去自称雇员不足之企业比重)
9月 6月
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所有企业 +3 +8
--大型企业 +4 +7
--制造业 +5 +8
--非制造业 +3 +4
--小型企业 +3 +9
--制造业 +8 +14
--非制造业 +1 +6
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受访的10,910家企业中,有2,355家为大型企业.调查时间为8月29日至9月30日.
参看相关细节,可点选日本央行网站,网址为(here)
参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]
--编译 徐文焰;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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