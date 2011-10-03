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亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 08:23 BJT

《即时观点》日本央行短观调查显示,第三季大型制造业信心转为乐观

路透东京10月3日电---日本央行短观调查显示,日本大型制造业在第三季对企业状况的看法转为乐观,受3月地震後工业生产迅速回升所激励,但全球经济疑虑及日圆升值对未来进一步改善构成限制.

关键点:

--9月大型制造业景气判断指数料为正2,路透调查预估为正2.而6月为负9.

--12月大型制造业景气判断指数料为正4,说明企业预计形势将进一步好转,路透调查预估中值为正3.

--大型企业2011/12财年资本支出料增长3.0%,路透调查预估为增长4.2%.

--大型企业预计2011/12财年美元兑日圆平均汇率为81.15日圆,为1996年有可比数据记录以来最高的日圆汇率预期.

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