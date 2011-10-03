《即时观点》日本央行短观调查显示,第三季大型制造业信心转为乐观

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月3日电---日本央行短观调查显示,日本大型制造业在第三季对企业状况的看法转为乐观,受3月地震後工业生产迅速回升所激励,但全球经济疑虑及日圆升值对未来进一步改善构成限制.
关键点:
--9月大型制造业景气判断指数料为正2,路透调查预估为正2.而6月为负9.
--12月大型制造业景气判断指数料为正4,说明企业预计形势将进一步好转,路透调查预估中值为正3.
--大型企业2011/12财年资本支出料增长3.0%,路透调查预估为增长4.2%.
--大型企业预计2011/12财年美元兑日圆平均汇率为81.15日圆,为1996年有可比数据记录以来最高的日圆汇率预期.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。