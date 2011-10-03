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亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 08:30 BJT

〔全球金市〕金价扩大涨幅,股市下跌且欧债忧虑挥之不去激励避险买需

路透新加坡10月3日电---金价周一进一步扬升,因股市下跌及欧债危机忧虑挥之不去,促使投资者买入黄金避险,但美元走坚或将限制金价的涨幅.

0012GMT,现货金XAU=涨1.94美元至每盎司1,624.89美元.尽管黄金9月创三年以来的最大月度跌幅11%,但当季仍录得今年最大的季度涨幅8%.

美国期金GCcv1上涨5.5美元至每盎司1,627.8美元.

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