〔全球金市〕金价扩大涨幅,股市下跌且欧债忧虑挥之不去激励避险买需

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月3日电---金价周一进一步扬升,因股市下跌及欧债危机忧虑挥之不去,促使投资者买入黄金避险,但美元走坚或将限制金价的涨幅.
0012GMT,现货金XAU=涨1.94美元至每盎司1,624.89美元.尽管黄金9月创三年以来的最大月度跌幅11%,但当季仍录得今年最大的季度涨幅8%.
美国期金GCcv1上涨5.5美元至每盎司1,627.8美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。