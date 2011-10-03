《新兴市场重要经济事件预告》--10月3日-10月10日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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10月3日(一)
巴塞尔--金融稳定委员会(FSB)会议,最终敲定对全球大银行徵收资本附加费以及救助困难银行的危机解决框架.
卢森堡---欧元集团会议.
墨西哥市--墨西哥央行宣布对未来几年增长和通胀预估的银行家月度调查结果(1400).
圣地亚哥--智利央行公布9月议息会议记录.
10月4日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至10月5日).
布达佩斯--匈牙利央行举行会议,无利率决定公布.
卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
坎帕拉--乌干达央行总裁Tumusiime-Mutebile举行记者会,发布2011年10月货币政策声明(0715).
伦敦--IFR非洲资本市场会议.乌干达央行负责金融市场的理事Stephen Kaboyo发表讲话.
卢布尔雅那--斯洛文尼亚央行总裁Marko Kranjec料召开记者会,宣布通胀预期.
布拉迪斯拉发--斯洛伐克议会金融和预算委员会料就欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容进行辩论.
10月5日(三)
首尔--韩国企划财政部长官朴宰完在韩国产业联合会成立50周年活动上发表讲话.
利马--国际货币基金组织(IMF)发表拉美经济展望报告(1030).
亚松森--巴拉圭央行货币政策委员会举行利率会议.
莫斯科--VTB资本举行有关俄罗斯的投资论坛(至9月7日).
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最後一日).
明斯克--国际货币基金组织(IMF)代表团访问白俄罗斯,讨论进一步援助事宜(至10月17日).
布鲁塞尔--IMF发布欧洲经济展望报告(1400).
内罗毕--肯尼亚央行举行货币政策会议.
10月6日(四)
首尔--韩国议会对企划财政部进行审计(至10月7日).
马尼拉--菲律宾央行公布9月8日货币政策理事会会议要点.
莫斯科--VTB资本举行有关俄罗斯的投资论坛(第二日).俄罗斯财长库德林和俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev将参加全体会议.
贝尔格莱德--塞尔维亚央行货币政策委员会会议.
利马--秘鲁央行举行议息会议(0500).
10月7日(五)
吉隆坡--马来西亚总理纳吉布向议会提交2012年度预算案.
10月10日(一)
无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。