欧洲经济指标预测--10月3日-10月10日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月3日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------10月3日当周-------------------------------
10月3-7日
-- 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 +0.2% -1.2%
10月3日(一)
0715 瑞士零售销售 8月 +2.0% +1.9%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 9月 50.5 51.7
0743 意大利Markit制造业PMI 9月 46.5 47.0
0748 法国Markit制造业PMI 9月 47.3 47.3
0753 德国制造业PMI 9月 50.0 50.0
0758 欧元区Markit制造业PMI 9月 48.4 48.4
0828 英国CIPS制造业PMI 9月 48.6 49.0
10月4日(二)
0830 英国建筑业PMI 9月 51.5 52.6
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.2% +0.5%
(较上年同期) +5.8% +6.1%
10月5日(三)
0743 意大利Markit服务业PMI 9月 47.3 48.4
0748 法国Markit服务业PMI 9月 52.5 52.5
综合PMI -- 50.7
0753 德国Markit服务业PMI 9月 50.3 50.3
0758 欧元区Markit服务业PMI 9月 49.1 49.1
综合PMI 49.2 49.2
0828 英国CIPS服务业PMI 9月 50.5 51.1
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +0.7% +0.7%
0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.7% +1.6%
0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 -0.3% +0.2%
(较上年同期) -0.7% -0.2%
10月6日(四)
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 持平 -0.3%
(较上年同期) +0.3% +0.2%
1000 德国工业订单(较前月) 8月 +0.3% -2.8%
1100 英国央行利率决定 10月 0.5% 0.5%
量化宽松计划规模(亿英镑) 2,500 2,000
1145 欧洲央行利率决定 10月 1.5% 1.5%
10月7日(五)
0545 瑞士未经季节调整失业率 9月 2.8% 2.8%
经季节调整失业率 3.0% 3.0%
0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 8月 -- 赤字866
0645 法国贸易收支(亿欧元) 8月 逆差62 逆差65
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 9月 +1.1% -1.9%
(较上年同期) +16.9% +16.2%
产出物价(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +6.2% +6.1%
核心产出物价(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +3.7% +3.6%
1000 德国总工业生产(较前月) 8月 -1.9% +4.0%
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10月10日(一)
0600 德国贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差101
出口(较前月) -- -1.8%
进口(较前月) -- -0.3%
0645 法国工业生产(较前月) 8月 -- +1.5%
0830 欧元区Sentix指数 10月 -- 负15.4
2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 9月 -- -0.6%
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 9月 -- 负23
(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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