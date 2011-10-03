〔企业并购〕中国汉龙矿业提高对澳洲Sundance的收购出价--消息人士

路透悉尼10月3日电---消息人士周一称,中国汉龙矿业已同意提高对澳洲矿商Sundance Resources(SDL.AX)的收购报价,以确保交易达成.

两名消息人士对路透称,汉龙矿业将报价从7月18日提出的最初价格每股0.5美元提升.他们并表示新的价格将在Sundance同意後,于周二公布.

按照汉龙矿业的最初报价,Sundance价值约为15亿美元,但该价格并未获得後者支持.

Sundance未立即回覆寻求评论的电话.(完)