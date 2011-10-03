〔企业并购〕中国汉龙矿业提高对澳洲Sundance的收购出价--消息人士

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼10月3日电---消息人士周一称,中国汉龙矿业已同意提高对澳洲矿商Sundance Resources(SDL.AX)的收购报价,以确保交易达成.
两名消息人士对路透称,汉龙矿业将报价从7月18日提出的最初价格每股0.5美元提升.他们并表示新的价格将在Sundance同意後,于周二公布.
按照汉龙矿业的最初报价,Sundance价值约为15亿美元,但该价格并未获得後者支持.
Sundance未立即回覆寻求评论的电话.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。