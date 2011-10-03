〔路透专访〕目前瑞士央行设置的瑞郎汇率上限恰到好处--瑞士财长

* 迄今为止,瑞士央行设定瑞郎汇率上限的举措是成功的--财长

* 政府正在考量资本控制和负利率的举措

路透瑞士库尔10月1日电---瑞士财长Eveline Widmer-Schlumpf周六对路透表示,瑞士央行设置的瑞郎汇率上限目前恰到好处,政府还拥有对抗本币升势的更有力举措,但希望可以不必加以动用.

Widmer-Schlumpf在保守民主党(BDP)一场会议的场边谈到,对瑞郎/欧元所设的1.20瑞郎上限,已令市场恢复平静并帮助增强了出口市场.

"我们认为,这是一个非常好的举措,瑞士央行选择了适当的汇价水准.目前来看,将欧元兑瑞郎下限设定在1.20是合适的."她在采访中谈到.

其并称,"我们预计该举措将奏效,但也不能保证会万无一失.如果事情未像我们预料的那样发展,通胀可能会出现."

当被问及汇价下限会否升至1.25或1.30时,她说,"我无权对此发表评论,瑞士央行会定期评估.从目前来看,可以说该措施已取得了希望取得的成功."

Widmer-Schlumpf论及,有人大力兜售采取其他更激烈的举措来削弱瑞郎,如资本管制或负利率等,政府一个工作小组正对这些措施加以评估.

其称,"目前来看,资本管制和负利率还不是一个议题,但政府正在检视这些措施...需要对某些措施做好准备,但希望最好可以永远不必动用."(完)