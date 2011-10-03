〔欧洲经济〕英国首相卡梅伦坚守减赤计划,敦促欧洲采取行动应对危机

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透曼彻斯特10月2日电---英国首相卡梅伦(David Cameron)周日称,欧洲必须紧急修补银行业的问题,应对债务危机.他还警告称,欧元区危机恐将伤害英国经济并妨碍全球经济增长.
卡梅伦在他所在的保守党年度会议首日发表讲话时称,尽管迹象显示英国经济成长停滞,但他将坚持执政联盟的减赤计划.
他还指出,英国必须留在欧盟内.此前保守党内部的右翼人士认为,欧债危机是英国结束与欧盟夥伴间40年以来密切结合的机会.
"欧元区(危机)不仅仅对其自身构成威胁,也危及英国经济乃至全球经济."卡梅伦对BBC电视称.
"需要在未来几周中采取行动增强欧洲银行业的实力,构建欧元区的防护系统,应对债务危机.他们现在就必须这麽做,他们必须走在市场前面."
卡梅伦称,必须竭尽所能以"启动英国经济增长的引擎."
他还公布了一项针对地产商开发国有土地的"先建造,後付款"计划.他称该计划可能帮助建造10万所房屋,并创造20万个就业机会.(完)
--编译 徐文焰;审校 王冠中
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