《美国政经焦点》参议员利用人民币汇率议案,为2012连任拉票

中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，1月中国贸易数据影响有限
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
* 参议院周一将就人民币汇率议案开始行动
* 跨党派小组表示,美国应该对中国更加强硬
* 反对者认为,人民币汇率议案可能违反WTO规则
* 人民币升值对越南的好处可能大于美国
记者 Doug Palmer 编译 张涛/郑茵/李婷仪
路透华盛顿10月2日电---对于寻求明年连任的美国议员来说,本周将有机会展示其对于反对中国汇率政策和促使就业机会回归美国是说真的.
但批评者表示,本周有望得到参议院通过的这项立法,更可能让越南的工厂工人获益,而不是俄亥俄州的工人.而且此举可能让美国与其增长最快的出口市场之间爆发严重的贸易争端.
但这些看法没有减弱民主党参议员布朗(Sherrod Brown)的决心.他来自美国制造业中心俄亥俄州.
他举出,美国最早在1990年代向中国发出警告,当时国会每年都为贸易关系而争论不休.
"当时我们对中国的贸易逆差是100亿美元,现在则超过了2,000亿美元.该行动将有助于竞争环境变得更加公平.中国的汇率机制显然削弱了我们在许多事情上的竞争力,"布朗表示.
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.16%至94.03；SDR篮子指数升至95.5，BIS篮子指数升至95.29。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.84%，SDR篮子指数升0.00%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8819 -109 欧元 7.3306 189 日圆 6.0674 725 港元 0.8871 -15.5 英镑 8.5972
路透上海2月10日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约66点。