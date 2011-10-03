《美国政经焦点》参议员利用人民币汇率议案,为2012连任拉票

* 参议院周一将就人民币汇率议案开始行动

* 跨党派小组表示,美国应该对中国更加强硬

* 反对者认为,人民币汇率议案可能违反WTO规则

* 人民币升值对越南的好处可能大于美国

记者 Doug Palmer 编译 张涛/郑茵/李婷仪

路透华盛顿10月2日电---对于寻求明年连任的美国议员来说,本周将有机会展示其对于反对中国汇率政策和促使就业机会回归美国是说真的.

但批评者表示,本周有望得到参议院通过的这项立法,更可能让越南的工厂工人获益,而不是俄亥俄州的工人.而且此举可能让美国与其增长最快的出口市场之间爆发严重的贸易争端.

但这些看法没有减弱民主党参议员布朗(Sherrod Brown)的决心.他来自美国制造业中心俄亥俄州.

他举出,美国最早在1990年代向中国发出警告,当时国会每年都为贸易关系而争论不休.