版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 3日 星期一 09:57 BJT

〔全球经济〕欧洲央行诺亚:预期扩大EFSF规模并不实际,考虑发挥杠杆作用

路透东京10月3日电---欧洲央行委员诺亚称:

* 美国公债在流动性以及评估风险的根本指标方面是无可替代的

* 将竞争力等同于货币贬值,是将问题过份简单化了

* 数据并未显示出欧洲二线国家债务将无法持续

* 以较高收益率发行新债将引发对西班牙和意大利偿债能力的疑虑

* 央行买入政府公债有助于市场确信,流动性不会枯竭

* 预期扩大EFSF规模并不现实,但可以考虑发挥现有计划的杠杆作用

* 诺亚:市场对能够维持物价稳定的货币抱有信心

* 瑞士决定将瑞郎汇率与欧元挂钩,证明欧元前景乐观

* 法国银行业真正的弱点在于其对美元融资的依赖性

* 法国银行业在欧洲二线国家的风险敞口在一级核心资本中所占比例有限 (完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐