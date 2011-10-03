〔全球经济〕欧洲央行诺亚:预期扩大EFSF规模并不实际,考虑发挥杠杆作用

路透东京10月3日电---欧洲央行委员诺亚称:

* 美国公债在流动性以及评估风险的根本指标方面是无可替代的

* 将竞争力等同于货币贬值,是将问题过份简单化了

* 数据并未显示出欧洲二线国家债务将无法持续

* 以较高收益率发行新债将引发对西班牙和意大利偿债能力的疑虑

* 央行买入政府公债有助于市场确信,流动性不会枯竭

* 预期扩大EFSF规模并不现实,但可以考虑发挥现有计划的杠杆作用

* 诺亚:市场对能够维持物价稳定的货币抱有信心

* 瑞士决定将瑞郎汇率与欧元挂钩,证明欧元前景乐观

* 法国银行业真正的弱点在于其对美元融资的依赖性