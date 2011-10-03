《外汇动态》对冲基金和投机操作推升美元/坡元,尚未见金管局干预迹象

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0125GMT--交易商表示,对冲基金和银行间投机者的操作推动美元/坡元SGD=D3上涨,与此同时尚未见到新加坡金管局的代理行有在市场上卖出美元的行为.
欧元区债务危机忧虑令美元/坡元走势得到支撑,但上档受限,因为多头持有者结清仓位."大多数投资者都将继续结清空仓,同时一些人也在增持美元多仓.但我认为美元/坡元在1.3150-1.3200区域料将受到限制."一家美国银行驻新加坡的交易员说道.
美元/坡元上涨0.1%至1.3092坡元,14日相对强弱指标(RSI)升至74.3,显示汇价已经处在超买区域.(完)
--编译 高琦; 审校 戴素萍
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。