《外汇动态》对冲基金和投机操作推升美元/坡元,尚未见金管局干预迹象

0125GMT--交易商表示,对冲基金和银行间投机者的操作推动美元/坡元SGD=D3上涨,与此同时尚未见到新加坡金管局的代理行有在市场上卖出美元的行为.

欧元区债务危机忧虑令美元/坡元走势得到支撑,但上档受限,因为多头持有者结清仓位."大多数投资者都将继续结清空仓,同时一些人也在增持美元多仓.但我认为美元/坡元在1.3150-1.3200区域料将受到限制."一家美国银行驻新加坡的交易员说道.