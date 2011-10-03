〔美国经济〕若经济继续趋疲,美联储将采取行动--圣路易斯联储总裁(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
路透9月30日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示,若经济进一步趋疲,美国联邦储备理事会(美联储,FED)将会采取行动,而且也有必要的政策工具.
布拉德称,他预期未来一年经济将会温和增长,尽管缓慢的增长步伐令其易于受到外部因素冲击.
"若经济表现恶化,货币政策将作出反应."布拉德指出."美联储现在没有,也从未'用尽弹药'."
他说,由于利率接近零,美联储可通过通胀和通胀预期来支撑经济,而资产购买则是"可能使用的工具".
布拉德表示,政策制定过程应当比过去更加遵循一定的规则."回到更加遵循一定规则的决策方式,也许能够为美国宏观经济提供需要的稳定性."
布拉德重申其看法,即承诺在特定时期维持低利率有一些缺点,如可能损害美联储的威信等.
芝加哥联储银行总裁埃文斯曾提议把货币政策同失业率挂钩.布拉德对此提出了警告.
他说,在过去几十年中,发达经济体的失业率"变动很大".例如,欧洲失业率在过去30年中攀升并维持在高位.
"如果美国也出现这种情形,而且货币政策又同失业率挂钩,那麽货币政策可能在整整一代人的时间里偏离轨道."(完)
--编译 徐文焰;审校 蔡美珍
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