《外汇动态》美元兑马币和泰铢均交投于100周移动均线上方,有望续升

美元兑马币上涨0.5%至3.2050,高于100周移动均线切入位3.1560.该货币对有进一步上升的空间,可能涨至3.2400,此约为2009年3月至今年8月跌势的38.2%费波纳齐回档技术位.

美元兑泰铢上扬0.7%至31.29,而100周移动均线切入位在31.26,此为该货币对2009年9月以来首次升穿该技术水准.美元兑泰铢可能升至32.10,即2009年3月至去年11月跌势的38.2%回档技术位.美元兑泰铢在31.45和31.90附近面临温和阻力.(完)