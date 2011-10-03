《情景推测》英国央行进一步宽松货币政策的可能选项

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月30日电---英国央行的10月货币政策委员会(MPC)会议可能会认真考量推出第二轮量化宽松措施,因为经济前景迅速恶化且关于欧元区主权债务违约的担忧日增.
路透调查的多数分析师认为,英国央行在10月6日召开会议时重启量化宽松计划的机率为40%,但晚些时候再重启该计划的机率更高达75%.一个月以前的调查结果显示,当时预期有三分之一的机率采取量化宽松举措.浏览详细报导,请点击[ID:nCN1994493].
英国央行9月会议记录显示,多数决策官员认为,过去一个月的种种压力,增强了"立即"重返量化宽松政策的理由.如果经济情况不出现改善,一些委员准备支持采取更多量化宽松措施.浏览详细报导,请点击[ID:nCT0402328].
以下为英国央行若决定采行更为宽松的货币政策,有可能采取的措施:
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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