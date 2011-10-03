《情景推测》英国央行进一步宽松货币政策的可能选项

路透伦敦9月30日电---英国央行的10月货币政策委员会(MPC)会议可能会认真考量推出第二轮量化宽松措施,因为经济前景迅速恶化且关于欧元区主权债务违约的担忧日增.

路透调查的多数分析师认为,英国央行在10月6日召开会议时重启量化宽松计划的机率为40%,但晚些时候再重启该计划的机率更高达75%.一个月以前的调查结果显示,当时预期有三分之一的机率采取量化宽松举措.浏览详细报导,请点击[ID:nCN1994493].

英国央行9月会议记录显示,多数决策官员认为,过去一个月的种种压力,增强了"立即"重返量化宽松政策的理由.如果经济情况不出现改善,一些委员准备支持采取更多量化宽松措施.浏览详细报导,请点击[ID:nCT0402328].