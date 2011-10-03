〔欧洲金融〕决策者需对希腊有序破产的情境有所准备--斯洛伐克财长

路透布拉迪斯拉发10月1日电---斯洛伐克财长Ivan Miklos周六称,欧元区债务危机的蔓延范围已经扩大,决策者应当评估一下欧元区所做的准备,能否应对当前局面难以为继时希腊发生有序破产的可能性.

"我们正在等待国际货币基金组织(IMF)与欧盟检查人员给出结果,然後在此基础上明确评估希腊是否可以延续目前的状况、破产与部分债务免除是否不可避免,以及是否有必要准备一套新的稳定方案."Miklos在接受捷克报纸Lidove Noviny采访时说.

这份来自"三驾马车"贷款人(IMF、欧洲央行与欧盟执委会)的报告,有可能在两到三周内准备就绪.

"如果得出希腊形势不可持续的结论,我们必须知道,自己对有序破产的准备情况如何,以及将怎样避免情况进一步蔓延."Miklos称.

身为财政强硬派的Miklos表示,发行欧元区共同债券对欧元区来说是一个很糟的解决方案,各成员国更应推动实施严格的准则,甚至在必要时允许对一国主权施加限制.(完)