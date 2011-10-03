《外汇动态》风险逆转指标或表明欧元将长期表现疲弱

0237GMT--一位选择权交易商称,选择权市场上的定价显示出对欧元兑美元长期卖权的强烈偏好,这可能说明包括亚洲央行在内的部分市场人士需要对冲其欧元敞口.

尽管一个月期欧元兑美元的风险逆转差值上周收紧,但一年期风险逆转差值EUR1YRR=ICAP持续走阔,在上周尾段触及约4.0的纪录水平,而且今日仍持于该水准附近.

一年期欧元兑美元波动率EUR1YO=也持稳于本周稍早所及的两年半高位16.5%附近.

"这表明存在一些对冲超配欧元风险敞口的结构性需求,"上述交易商谈到.

其并提到,亚洲国家央行可能也需卖出欧元,因其中部分央行最近通过卖美元干预汇市来支撑本币,因此可能需通过将欧元转换成美元来重新平衡外汇储备.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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