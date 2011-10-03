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市场报道 | 2011年 10月 3日 星期一 11:30 BJT

〔东南亚股市〕泰国股市大跌4%,其他地区股指跌幅皆超2%

路透曼谷10月3日电---东南亚股市周一重挫,泰国股市大跌4%跌幅最大,地区大盘股与商品相关类股承压,因市场愈发担忧,欧元区债务危机将损及全球经济成长.

截至0310GMT,泰国指标SET指数.SETI跌4.1%报879.14点,头号能源企业PTT(PTT.BK)跌幅居前,挫跌4.2%至249泰铢.

印尼股市.JKSE跌3.2%,新加坡.FTSTI、马来西亚.KLSE与菲律宾.PSI股指跌幅均超2%.(完)

--编译 隋芬 ;审校 蔡美珍

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