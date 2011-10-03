〔东南亚股市〕泰国股市大跌4%,其他地区股指跌幅皆超2%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透曼谷10月3日电---东南亚股市周一重挫,泰国股市大跌4%跌幅最大,地区大盘股与商品相关类股承压,因市场愈发担忧,欧元区债务危机将损及全球经济成长.
截至0310GMT,泰国指标SET指数.SETI跌4.1%报879.14点,头号能源企业PTT(PTT.BK)跌幅居前,挫跌4.2%至249泰铢.
印尼股市.JKSE跌3.2%,新加坡.FTSTI、马来西亚.KLSE与菲律宾.PSI股指跌幅均超2%.(完)
--编译 隋芬 ;审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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