〔美国金融〕SEC表示在所检视的10家评等机构中都发现有错误行为

路透华盛顿9月30日电---美国证券和交易委员会(SEC)周五在首份针对评级机构发表的年度调查报告中指出,他们在所检视的10家评级机构中每家都发现有"明显的错误".

SEC的一位官员在电话会议上对记者表示,SEC已经向每家评级机构都发放了信函,阐述SEC对该问题的关注和担忧,并要求各机构在30天以内提出纠正计划.

SEC称那些过错包括:未能遵守评级计算方法,未能及时准确做出相关披露,以及未能管理好利益冲突问题.

这份报告未特意指出哪一家评级机构有怎样的不当行为,但描述了SEC已然发现的种种问题.

报告称,SEC还未认定已经发现的任何问题构成"重大的监管失责"行为,但指出未来可能会这样做.

"我们期望评级机构能够及时且有效的解决我们所关切的问题,并将继续监督他们的行动进展,这是我们将继续进行的年度检视工作的一部分."SEC检查部门的副主管Norm Champ说道.(完)