〔日本股市〕早盘下挫2.3%,受经济放缓和欧债危机忧虑拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月3日电---日股日经指数周一早盘下挫2.3%,因出于全球经济增长放缓与欧债危机影响扩散的担忧,投资者将资金撤出风险资产.
"10-12月季度在今天开始,一些人希望能有国内基金买盘,但目前市场焦点放在希腊债务问题,欧洲如何应对这些麻烦,还有美国本周将公布的多项数据.这些数据将为我们提供有关经济表现的更多线索."Chibagin资产管理公司的主管Fujio Ando称.
日经指数.N225早盘跌2.3%报8,503.88点.该指数上周上涨1.6%,但9月下跌2.8%,第三季则下挫11.4%,为2010年6月当季以来最糟季度表现.
东证股价指数.TOPX下滑2.7%至740.46点.(完)
--编译 徐文焰;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。