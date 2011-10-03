〔日本股市〕早盘下挫2.3%,受经济放缓和欧债危机忧虑拖累

路透东京10月3日电---日股日经指数周一早盘下挫2.3%,因出于全球经济增长放缓与欧债危机影响扩散的担忧,投资者将资金撤出风险资产.

"10-12月季度在今天开始,一些人希望能有国内基金买盘,但目前市场焦点放在希腊债务问题,欧洲如何应对这些麻烦,还有美国本周将公布的多项数据.这些数据将为我们提供有关经济表现的更多线索."Chibagin资产管理公司的主管Fujio Ando称.

日经指数.N225早盘跌2.3%报8,503.88点.该指数上周上涨1.6%,但9月下跌2.8%,第三季则下挫11.4%,为2010年6月当季以来最糟季度表现.

东证股价指数.TOPX下滑2.7%至740.46点.(完)