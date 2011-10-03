《热点透视》现在或是美国政府发行超长期公债的绝佳时机

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Agnes T. Crane; 编译 白云

路透纽约9月30日电---早年为加州葡萄酒品牌Paul Masson代言的名人威尔斯(Orson Welles)曾说过一条脍炙人口的广告词:"Paul Masson的葡萄酒不到时候是不会卖的".这句话同样适用于美国财政部和他们想发售的50年或100年期债券,也许真到可以出售这类长债的恰当时机了.

美联储(FED)的最新举措,所谓的卖短买长(扭转操作,twist operation)直接目的是为降低长期利率.按照该计划,央行到2012年中期将买入约1,160亿美元20-30年後到期公债.据德意志银行称,若不计入美联储资产负债表上现有的债券,此一规模相当于此类债券未偿馀额的约四分之一.联储宣布该计划後,30年期公债收益率(殖利率)已跌破3%.

长期收益率下降的原因之一是美联储将入市瓜分已然稀缺的长债供应.养老基金、退休基金、保险公司等机构需要买入长债以配合它们长期的资金需求.德银估计,尚未被美联储买入的20-30年期公债中,有超过一半被这些投资者持有.他们希望有更多安全的长期投资--但央行介入将让长债供应减少.

财政部大可发行更多30年期公债.由于海外投资者偏好短期美债,所以那将吸引更多国内投资者买入.这将延长美国公债的平均期限,目前平均期限略高于五年.尽管公债平均期限略有延长,但与其它大型发达经济体相比,美国的债务结构依然是短债偏多,所以有延长债务期限的空间.

但若财政部仅仅因为美联储将出手买入,就增加30年期公债发售规模,将可能招致外界批评这一做法有政策冲突之嫌.避免这点的办法是发行期限更长的债券.财政部早在2月就曾围绕50年或100年期债券的优点展开辩论.当时30年期美债收益率超过4.5%.而今收益率要低出许多,这个时候增发期限要长出好几十年的公债,肯定远远更加诱人.

众所周知,威尔士当年是在醉醺醺状态下拍摄那些葡萄酒广告.美国财政部发行超长期公债时可不能醉得不省人事.不过,现在或许真的是出售这类长债的绝佳时机.(完)