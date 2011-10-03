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亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 11:36 BJT

《外汇动态》大量美元卖单料将在77.50日圆附近限制其涨幅

0321GMT---美元/日圆JPY=弃守盘初涨幅,跌至略低于77日圆水准,报76.98.东京交易商称,看到出口商在美元升逾77日圆时进行抛售.

落在55日移动均线上的关键阻力位是77.17,在77.30日圆附近挂有止损单.大量美元卖单势将在77.50日圆附近限制美元涨幅.(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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