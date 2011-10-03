〔表格〕瑞士8月零售销售较上年同期下滑1.9%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世10月3日电---瑞士联邦统计局周一公布,8月零售销售较上年同期下滑1.9%.
8月零售销售经季节调整後较前月下滑3.9%.
具体数据如下(经通胀调整,较上年同期变动%):
2011年8月 2011年7月
总计 -1.9 2.9
扣除燃料的销售 -2.1 2.9
食品、饮料和烟草 -0.7 1.3
非食品销售 -2.7 4.6(完)
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--编译 蔡美珍;审校 隋芬
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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