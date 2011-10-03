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市场报道 | 2011年 10月 3日 星期一 15:24 BJT

〔表格〕瑞士8月零售销售较上年同期下滑1.9%

路透苏黎世10月3日电---瑞士联邦统计局周一公布,8月零售销售较上年同期下滑1.9%.

8月零售销售经季节调整後较前月下滑3.9%.

具体数据如下(经通胀调整,较上年同期变动%):

2011年8月 2011年7月

总计 -1.9 2.9

扣除燃料的销售 -2.1 2.9

食品、饮料和烟草 -0.7 1.3

非食品销售 -2.7 4.6(完)

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--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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