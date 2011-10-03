《热点透视》伦敦证交所与新交所联袂出手,或能如愿收购LME

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Quentin Webb; 编译 李春喜

路透伦敦9月30日电---联合收购者经常在企业并购中构成彼此的羁绊.但伦敦证交所(LSE.L)和新加坡交易所(SGXL.SI)的组合虽然令人意外,但却看起来非常强大,使他们有可能在对伦敦金属交易所(LME)激烈的收购角逐中成为有份量的竞购方.

伦敦证交所已经着手对一家大清算所进行收购,如果单凭自己的力量,恐怕难以筹集到足够资金拿下开价10亿英镑的LME.今年稍早澳洲当局否决了新交所对澳洲证交所的收购,因此新交所可能会笃信拥有一家当地合作夥伴的价值.

LME也许在12月之前都不会向竞购者公开其财务状况,但我们不难理解为什麽已经有多达10位竞购者表示出兴趣--其中很可能包括Icap、芝加哥商业交易所(CME)和德意志交易所旗下的欧洲期权与期货交易所.因为LME的成交量仍然处于纪录高位,且是全球为数不多的仍然由其会员拥有的大型交易所.

传闻的10亿英镑售价也算绝对不菲,对于一家2010年净利润为940万英镑的企业而言,这预示其市盈率超过100倍.作为一家由会员拥有的交易所,LME的费用较CME等同业更为便宜,这很可能是有意而为之.其现有股东兼客户也许乐意坐享高价售出带来的丰厚回报,并试图把更高的相关费用转嫁给他们自己的客户.当然,监管者肯定也不会袖手旁观.目前LME也在着手建立自己的清算业务,这会增加交易费和利息收入,但会对伦敦证交所要收购的LCH.Clearnet构成打击.

如果伦敦证交所成功收购LME,将有助于实现其执行长Xavier Rolet在拓展盘後服务、金融技术和衍生品业务方面的目标.伦敦证交所目前的财务状况十分稳健,截至3月31日其净负债约为未计利息、税项、折旧及摊销前利润(EBITDA)的1倍.但如果它成功购得LCH的多数股权,成交价或许为5亿欧元,其收购LME的操作空间将大大缩小.

而对于新交所而言,其目前与LME在铜、铝和锌等金属期货方面的业务关系,可能使其对于金属交易机制,以及如何在亚洲拓展LME业务有更深刻的见解.

伦敦证交所与新交所近来在并购方面都属时运不济,都曾被人拒绝的相似经历兴许能让双方擦出火花,联手做成一笔交易.(完)