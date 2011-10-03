《外汇专栏》欧元兑澳元涨势过度,可能难以长久

(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeremy Boulton 编译 郑茵

路透伦敦9月30日电---投资者担心欧元区危机对全球经济的影响,因此那些与全球经济成长前景息息相关的货币严重承压,但这些货币兑欧元的跌势似乎已经过度了.

一方面,希腊债务违约,以及进一步对意大利等高负债国家提供支援的可能性仍然很高.

同时,借助欧洲金融稳定机构(EFSF)的杠杆作用撬动更多资金的谈论也并没有让金融市场乐观起来,许多交易员认为这只是权宜之计.主权及银行业债务问题要解决起来,必定旷日持久,而且会继续打压欧元.

但全球经济成长面临的威胁有被夸大之嫌.目前经济增长的可能性要大于衰退,尽管美国和其他主要经济体的成长大幅放缓.

目前情况并非源自对经济成长的忧虑,更有可能是因为与大宗商品相关的货币长期以来涨势不断,因而积累了过度的风险,最终迎来一波修正.

不过,这波修正下跌把阻碍上升潜力的主要因素--投机性风险剔除干净,可能又令长期上升的前景得以改善.

澳元/美元AUD=D4在9月跌至一年低点.投机客可能在卖空澳元,这在许多个月以来还是头一次.与此同时,有关澳洲因全球需求减弱而面临风险的警告不绝于耳.

澳洲利率期货暗示该国到2012年春季共计会降息近125基点.相反,澳洲央行的评论却暗示将按兵不动.

如果降息,将会是为了应对海外危机的加深.这样的话,认为这类事件将导致其他央行,尤其是欧洲央行先于澳洲央行放宽货币政策,倒不失为一种安全的想法.

金融市场预测欧洲央行今年仅会降息一次,幅度为25个基点.

看起来也许不可思议,但市场走势确实反映出,投资者认为欧元区危机及其对全球经济成长的影响,会令澳洲央行降息的幅度远远大于欧洲央行.

投机客押注欧元兑澳元会进一步上涨.9月欧元/澳元EURAUD=从1.3000澳元附近涨至1.3900澳元上方.

外汇交易员原先曾大举作多澳元,押注其进一步上涨,央行也有可能继续收紧政策,现在他们的押注方向与之相反.

8月和9月发生的事件曾引起风险厌恶情绪升温,投资者大幅减持澳元/欧元等货币对,现在这些消息却不再能令商品货币的多头仓位减少了.

投机客买卖一种货币并没有真正的最终用途,因此如果他们真的存在风险厌恶情绪,就根本不会持有任何仓位,所以对于那些曾卖出澳元的投机客来说,他们的风险厌恶情绪也就等于进行空头回补.

在出现危机的时候,投资者也许会青睐美元的安全性和流动性,因而买进美元,卖出澳元和欧元.因此这对于欧元/澳元并没有什麽影响.

另一方面,利差因素对那些卖欧元买澳元的投资者极具吸引力.

几周来,恐慌和忧虑因素推动市场交易.

因此,交易员买进欧元卖出澳元,把拥有强劲基本面作支撑的货币兑换成一些人相信没有前途的货币.

12个月以来,欧元兑澳元如果在1.4000以上,涨势就难得一见.在类似的高点卖出,回报也许会相当不错.(完)