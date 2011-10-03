《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币全线走高,股市下跌盖过数据影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR 10月3日电--美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲交易时段再次全线走高,因亚洲股市下跌,尽管周五美国公布乐观数据及周六中国公布官方采购经理人指数(PMI)回升.
今早市场再次热衷于抛售风险资产.欧元依然承压,全线走低,周五大幅下挫近2%.欧元的疲势(八个月低位)支撑美元全线走高,美元兑坡元今早升穿1.31且守住了涨幅.美元兑台币交投于近期高位,美元兑马币(林吉特)再次测试3.21.
韩国韩元无本金交割远期外汇(NDF)交投于1,200上方.韩国和中国适逢假期休市.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。