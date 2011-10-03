版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 12:10 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币全线走高,股市下跌盖过数据影响

IFR 10月3日电--美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲交易时段再次全线走高,因亚洲股市下跌,尽管周五美国公布乐观数据及周六中国公布官方采购经理人指数(PMI)回升.

今早市场再次热衷于抛售风险资产.欧元依然承压,全线走低,周五大幅下挫近2%.欧元的疲势(八个月低位)支撑美元全线走高,美元兑坡元今早升穿1.31且守住了涨幅.美元兑台币交投于近期高位,美元兑马币(林吉特)再次测试3.21.

韩国韩元无本金交割远期外汇(NDF)交投于1,200上方.韩国和中国适逢假期休市.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐