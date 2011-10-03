〔欧元区数据〕9月Markit制造业PMI终值为48.5,显示景气进一步下滑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦10月3日电---周一公布的采购经理人指数(PMI)调查显示,欧元区9月制造业活动萎缩情况加剧,新订单萎缩速度为2009年6月以来之最.
欧洲领袖目前为止虽设法阻止欧债危机变成金融灾难,但Markit欧元区制造业PMI显示,欧元区经济情况全面恶化.
欧元区9月制造业PMI指数跌至48.5,低于8月的49.0.但终值较初值48.4略微上修.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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