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市场报道 | 2011年 10月 3日 星期一 16:08 BJT

〔欧元区数据〕9月Markit制造业PMI终值为48.5,显示景气进一步下滑

路透伦敦10月3日电---周一公布的采购经理人指数(PMI)调查显示,欧元区9月制造业活动萎缩情况加剧,新订单萎缩速度为2009年6月以来之最.

欧洲领袖目前为止虽设法阻止欧债危机变成金融灾难,但Markit欧元区制造业PMI显示,欧元区经济情况全面恶化.

欧元区9月制造业PMI指数跌至48.5,低于8月的49.0.但终值较初值48.4略微上修.

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