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市场报道 | 2011年 10月 3日 星期一 14:51 BJT

〔全球金市〕美国期金跳涨逾1%,因股市疲软及全球经济忧虑推升买需

路透新加坡10月3日电---美国期金周一在亚洲市场跳涨逾1%,至每盎司1,640美元,因股市疲软及对全球经济的忧虑,促使投资者转向黄金避险.

日本股市日经指数周一收跌1.8%,围绕全球经济增长放缓和欧债问题扩散的忧虑,促使投资者将资金抽离风险资产.

日经指数.N225下滑154.81点至8,545.48点.东证股价指数.TOPX下跌1.9%至747.11点.[ID:nCN2000063](完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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