〔全球金市〕美国期金跳涨逾1%,因股市疲软及全球经济忧虑推升买需

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新加坡10月3日电---美国期金周一在亚洲市场跳涨逾1%,至每盎司1,640美元,因股市疲软及对全球经济的忧虑,促使投资者转向黄金避险.
日本股市日经指数周一收跌1.8%,围绕全球经济增长放缓和欧债问题扩散的忧虑,促使投资者将资金抽离风险资产.
日经指数.N225下滑154.81点至8,545.48点.东证股价指数.TOPX下跌1.9%至747.11点.[ID:nCN2000063](完)
--编译 兰秀娟;审校 龚芳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选