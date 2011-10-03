〔美国个股〕巴克莱和美银考虑出售所持Archstone共计53%股权--消息

路透纽约10月2日电---据一位熟悉情况的消息人士称,巴克莱(BARC.L)和美国银行(BAC.N)正寻机出售其持有的公寓业者Archstone的股权.

该消息人士表示,上述两家银行一直在与雷曼兄弟LEHMQ.PK旗下的地产部门协商退出Archstone的计划,但尚未能就行动方案达成一致.雷曼兄弟是Archstone的所有人之一.

消息人士称,因此两家银行决定尝试出售其持有的Archstone共计53%股权.

该消息人士要求匿名,因为此事尚未公开.

华尔街日报周日报导了该消息.报导援引消息人士称,巴克莱和美国银行的股权价值可能介于20-30亿美元之间.

巴克莱不愿置评.美银、雷曼和Archstone人士则暂未能联系到.(完)