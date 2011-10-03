〔美国个股〕巴克莱和美银考虑出售所持Archstone共计53%股权--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约10月2日电---据一位熟悉情况的消息人士称,巴克莱(BARC.L)和美国银行(BAC.N)正寻机出售其持有的公寓业者Archstone的股权.
该消息人士表示,上述两家银行一直在与雷曼兄弟LEHMQ.PK旗下的地产部门协商退出Archstone的计划,但尚未能就行动方案达成一致.雷曼兄弟是Archstone的所有人之一.
消息人士称,因此两家银行决定尝试出售其持有的Archstone共计53%股权.
该消息人士要求匿名,因为此事尚未公开.
华尔街日报周日报导了该消息.报导援引消息人士称,巴克莱和美国银行的股权价值可能介于20-30亿美元之间.
巴克莱不愿置评.美银、雷曼和Archstone人士则暂未能联系到.(完)
--编译 徐文焰;审校 戴素萍
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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