〔澳新汇市〕澳元与新西兰元双双跌至数月低点,因欧债危机疑虑升温

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼10月3日电---澳元与新西兰元周一双双跌至数月低点,因投资者对欧元区债务危机恐将压制全球经济增长的担忧升温,打击股市和大宗商品表现.
澳元/美元AUD=D4延续跌势至0.9592美元的10个月低点.澳元在9月下挫近10%,为全球金融危机达到顶峰的三年来最大单月跌幅.澳元最新报0.9609.
澳元下一个主要支撑位约在0.9535-75美元,阻力位则是0.9690.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。