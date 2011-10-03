〔澳新汇市〕澳元与新西兰元双双跌至数月低点,因欧债危机疑虑升温

路透惠灵顿/悉尼10月3日电---澳元与新西兰元周一双双跌至数月低点,因投资者对欧元区债务危机恐将压制全球经济增长的担忧升温,打击股市和大宗商品表现.

澳元/美元AUD=D4延续跌势至0.9592美元的10个月低点.澳元在9月下挫近10%,为全球金融危机达到顶峰的三年来最大单月跌幅.澳元最新报0.9609.