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亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 13:08 BJT

〔东京美债〕公债价格受欧债疑虑支撑走坚,关注美国制造业ISM数据

路透东京10月3日电---美国公债周一在亚洲市场走坚,因投资者仍对欧元区债务危机和全球经济放缓感到担忧.美国联邦储备理事会(美联储,FED)计划今日稍晚购买30年期公债,也令该品种受益.

10年期公债US10YT=RR收益率(殖利率)降至1.903%,上周五约报1.917%.

亚洲股市今日大跌,港股恒生指数.HSI下挫近5%,因市场对于欧债危机以及亚洲经济体收紧政策以对抗通胀,恐令亚洲经济成长放缓的担忧升温.

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