〔东京美债〕公债价格受欧债疑虑支撑走坚,关注美国制造业ISM数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月3日电---美国公债周一在亚洲市场走坚,因投资者仍对欧元区债务危机和全球经济放缓感到担忧.美国联邦储备理事会(美联储,FED)计划今日稍晚购买30年期公债,也令该品种受益.
10年期公债US10YT=RR收益率(殖利率)降至1.903%,上周五约报1.917%.
亚洲股市今日大跌,港股恒生指数.HSI下挫近5%,因市场对于欧债危机以及亚洲经济体收紧政策以对抗通胀,恐令亚洲经济成长放缓的担忧升温.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。