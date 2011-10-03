《Home专栏》供需缺口未因跌势弥合,锡有望打响基本面反击行情第一枪

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 丁琦/高琦

路透伦敦9月30日电---今年以来,很少有大宗商品走势像锡这样大起大落.

在伦敦金属交易所(LME)基本金属中,锡的表现总是非常活跃.今年早些时候,锡价经历了一波强劲涨势,并在4月达到巅峰,当时LME三个月期锡CMSN3价格触及纪录高位每吨33,600美元.

但随後的跌势也同样可观,上周锡价触及每吨17,000美元的2010年6月以来低位.

锡价的上述走势,就是LME各金属品种表现的一个缩影.只不过LME期锡合约的流动性是出了名的低,这使其之前的涨升和其後的跌势都得以放大.

本周市场出现部分反弹,但技术图形看起来不妙,"卖出"的技术信号强烈.

此前分析师一致估计市场的供需缺口将更趋严重,但眼下整体经济低迷,已令这一判断受到重创.经济表现黯淡,已令周期性较强的工业金属需求受到尤为严重的打压.

但具有讽刺意义的是,上述短缺看起来确实在演变为现实.

实际上,正如年初的高价格导致紧俏形势延後出现一样,近期的大跌也可能会令这种状况加快现形并加深.

**短缺状态延後**

值得反思的是,今年年初期锡上演的牛市行情,是基于哪些方面的问题.

并不是短缺导致了价格上涨,反而是高价导致了过剩.

今年上半年LME锡库存不断上升,在8月触及23,425吨的一年高位.

这一进展令人意外,而人们起初还搞不清其背後的原因.

锡研究机构ITRI经过数据分析後得出这样的解释,中国冶炼商在出清2009年积聚的锡库存,并且中国在卖出锡时并未将之计入出口项目.此种出脱库存的方式等于是阻止了基础面的短缺转化为市场的短缺.

但现在看来,实际情况却是大相径庭.LME锡库存依然盘踞在21,350吨的高位.但截至今日,库存中的逾25%--确切的讲是26.5%--都已经被取消仓位,用来应对实货的减少.

实货锡的升水一直在上涨,尤其是在欧洲市场上.而且,不像铝和锌等其它基本金属的情况,锡的这种趋势与融资交易锁住大量库存无关.

**当前的短缺**

有充分的理由认为,近期的这种供应趋紧形势不但不会得到缓解,反而会变得益发尖锐,特别是因为锡价格迄今都表现为下降.

首先,锡的价格崩跌已经造成供应面的直接反应.印尼是全球最大的锡出口国,该国的冶炼商已经同意暂停发货,从下月初即开始生效,明确的表达出他们试图要支撑起锡价格.

这份声明自然带有玄机和花样.印尼国有企业Timah (TINS.JK)真的会违反有期合约而停止锡货发运吗?目前看来是不太可能的.

不过,聚集在Bangka岛的较小型锡生产商无疑是大受打击且处于亏损,他们可没有动机继续赔钱出口.

因此,印尼锡出口势必要受到一些影响,即便达不到印尼冶炼商们所商定的那种全面停运.

其次,中国在本年稍早一段时间大规模消化库存後,目前已经回归买进状态.事实上,可以想见那些必须实施的购买将通过机会性的库存补充而得到满足.这可不是一夜间就能完成的事情.

鉴于中国政府正持续的和通胀做斗争,信贷控制得很紧.而且,买家也不会忘记锡价在2008年的危机中曾跌至每吨10,000美元的时刻.但要指出的是,锡价的进一步下滑仅会促使中国买兴的增加.

第三点,锡价下跌的幅度和速度将扼杀锡矿勘探开采活动的小幅回温.前一次的锡价大涨曾引燃了新矿投资的热潮.

缺乏新矿正是最早多头剧本的一个核心因素.最近数年间,鲜有新的锡矿被开采出来.这的确是个大问题,现在的印尼锡生产商就面临着易开采矿层将在中期出现减少的局面.

此外,在当前这个价位,也不会有很多新矿会被开发出来.这将对未来的供需造成很严重的影响.

**展望未来**

那麽是否可以说,锡价将迎来一波大幅反弹呢?现在就得出结论还为时过早.

若是全球经济增长前景并信贷市场环境进一步恶化,将轻易的引发金属市场的又一波全面卖压.2008年的价格暴跌已经提醒我们,任何大的宏观事件冲击都可能带来那样的後果.

但也不必太担心,供应方的反应,以及中国潜在的逢低买入支持,都将至少起到有力的缓冲价格跌势的作用.

上述因素甚至可以帮助在上周低点附近构成支撑.但在大环境广泛的降低杠杆的背景和负面技术讯号下,锡价很难积聚有效的上涨动能.

那意味着如果当前的LME锡库存趋势持续,那麽市场供应紧俏最有可能以近月合约价差结构展现.

指标现货较三个月期货的价差CMSN0-3已经在极短的时间里从先前的良好正价差水准转为小幅负价差状态.截至昨日收盘,报为每吨负价差5美元.

历史走势告诉我们,近月价差收紧态势还有进一步恶化的可能,即便是在低价的市场环境下.

这是对锡基本面的重新确认.事实上,正如高价格会影响市场上行动能一样,低价格也会与市场下行动能互相影响.这个过程已经开始,恰恰是由印尼冶炼商们的行动所引发.

不过,基本面因素带来的冲击,更多的是影响到价差,对于直接价格的推动则要逊色一些.铜多头和空头们,要因此吸取些经验.(完)