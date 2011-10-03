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市场报道 | 2011年 10月 3日 星期一 15:41 BJT

〔欧洲股市〕盘初大跌,受希腊恐难实现削减赤字目标拖累

路透伦敦10月3日电---欧洲股市周一大幅下跌,此前希腊公布的预算草案显示,该国将难以实现今明两年的赤字目标,这可能导致希腊从国际贷款机构寻求更多救援资金.

* 英国股市富时100指数.FTSE盘初下跌2.3%,法国CAC-40指数.FCHI跌2.6%

* 西班牙股市IBEX指数.IBEX跌2.5%,意大利FTSE MIB指数.FTMIB跌2.4%

* 德意志银行(DBKGn.DE)股价跌6.3%,德国商业银行(CBKG.DE)跌6.9%

* 欧洲股市泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌幅扩大至2.3%,报901.88点

* 德国DAX指数.GDAXI下跌3.6%.(完)

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