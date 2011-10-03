〔路透基点〕利福国际集团50亿港元的五年期俱乐部贷款细节出炉--RLPC

路透香港10月3日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,利福国际集团有限公司一项50亿港元的五年期俱乐部贷款的细节出炉.

在八家委托主办行中,中国银行(香港)有限公司以13.5亿港元成为承贷额最大的一家银行,随後是瑞穗实业银行(8亿港元)、法国东方汇理银行(6亿港元)、三井住友银行(6亿港元)、法国巴黎银行(5亿港元)、华侨银行(5亿港元)、渣打银行(3.9亿港元)和三菱东京日联银行(2.6亿港元).

这笔分期偿付的定期贷款通过Future Develop公司筹借,并由利福国际担保.是项贷款以位于香港铜锣湾购物区的Sogo建筑物作为抵押.包含所有费用价码约150基点,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码122基点.

贷款资金将用于之前债务的再融资及一般营运用途.(完)