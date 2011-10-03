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亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 13:36 BJT

〔澳洲股市〕在淡静交投中重挫2.8%,力拓触及两年低位

路透墨尔本10月3日电---澳洲股市周一在清淡交投中下挫2.8%,大宗商品价格走软和欧债危机仍旧无解,对市场构成打压;矿业巨擘力拓(RIO.AX)触及两年低点.

据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数跌111.6点至3,897.0点.

成交量约为平均值的一半.力拓大跌4%至59.30澳元.(完)

--编译 艾茂林;审校 隋芬

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