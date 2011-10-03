《企业看点》--10月3日财务活动报导摘要

路透10月3日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 日本经济新闻未引述消息人士报导,瑞穗金融集团(8411.T)旗下瑞穗证券料将要求300名员工(或5%日本员工)于今年自动退休.[ID:nL3E7L20MM]

* 华尔街日报报导,英国健身业者Fitness First延後在新加坡进行5亿美元首次公开发行(IPO),为最近一家因市况动荡而搁置上市计画的公司.[ID:nL3E7L300E]

* 据周日邮报(Mail on Sunday)报导,英国Wm Morrison Supermarkets (MRW.L)有意购买Lloyds银行集团(LLOY.L)上月出售的Garden Centre Group.[ID:nL5E7L209F]

* 据财经周刊The Edge引述未具名消息人士称,马来西亚第五大放款业者RHB Capital (RHBC.KL)提议以帐面价值1.9-2.2倍的价格买下OSK Investment Bank.[ID:nL3E7L200G](完)