《企业看点》--10月3日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月3日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 日本经济新闻未引述消息人士报导,瑞穗金融集团(8411.T)旗下瑞穗证券料将要求300名员工(或5%日本员工)于今年自动退休.[ID:nL3E7L20MM]
* 华尔街日报报导,英国健身业者Fitness First延後在新加坡进行5亿美元首次公开发行(IPO),为最近一家因市况动荡而搁置上市计画的公司.[ID:nL3E7L300E]
* 据周日邮报(Mail on Sunday)报导,英国Wm Morrison Supermarkets (MRW.L)有意购买Lloyds银行集团(LLOY.L)上月出售的Garden Centre Group.[ID:nL5E7L209F]
* 据财经周刊The Edge引述未具名消息人士称,马来西亚第五大放款业者RHB Capital (RHBC.KL)提议以帐面价值1.9-2.2倍的价格买下OSK Investment Bank.[ID:nL3E7L200G](完)
--编译 龚芳;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。